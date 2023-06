Donna va al pronto soccorso di Villa Sofia e poi sparisce

Da cinque giorni non si hanno più notizie di Maria Grazia Quartuccio, 64 anni compiuti lo scorso aprile. La donna martedì scorso si era sentita male ed era stata portata all'ospedale di Villa Sofia. Una volta però giunta al pronto soccorso si sarebbe allontanata facendo perdere le proprie tracce. "Lo abbiamo scoperto solo venerdì", dice a PalermoToday una nipote.

Per i familiari questi sono giorni di angoscia. "Mia zia soffre di schizofrenia, siamo molto preoccupati. Non ha con sé il cellulare e non sappiamo neanche se aveva addosso dei documenti - aggiunge la nipote -. Quando è arrivata in ospedale indossava una camicia da notte verde ma poi le hanno dato un cambio: pantaloni blu e maglietta blu con dei fiorellini". La famiglia di Maria Grazia Quartuccio ha presentato denuncia al commissariato di polizia di San Lorenzo.