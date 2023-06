Sospiro di sollievo per i familiari della donna scomparsa da Villa Sofia: "E' stata ritrovata"

Sospiro di sollievo per i familiari di Maria Grazia Quartuccio, la 64enne che martedì scorso era scomparsa dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. La nipote - che aveva denunciato la scomparsa al commissariato di polizia di San Lorenzo e raccontato i giorni di ansia a PalermoToday, questa mattina ha fatto sapere: "Mia zia sta bene, volevo informarvi che per fortuna l'abbiamo ritrovata. E' viva, sta bene. Al momento non so altro. Grazie davvero a tutti".

Maria Grazia Quartuccio, 64 anni, vive a Palermo in una comunità per anziani e disabili psichici. La donna martedì scorso si era sentita male ed era stata portata all'ospedale di Villa Sofia. Poi però si era allontanata dal nosocomio, subito dopo aver firmato le dimissioni, facendo perdere le proprie tracce. Adesso il ritrovamento, dopo sei lunghissimi giorni.