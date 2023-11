Bruciata viva dal suo ex, ora rivive grazie a una terapia innovativa che cura le cicatrici

E' rinata come l'araba fenice grazie a un farmaco che le ha permesso di rigenerare i suoi tessuti. Maria Antonietta Rositani, la donna calabrese che nel 2019 scampò al tentativo di omicidio da parte dell’ex marito che provò a darle fuoco, è guarita grazie a Biodermogenesi, la metodologia 100% made in Italy per la rigenerazione dei tessuti cutanei con numerosi studi scientifici a supporto che ha dato vita al progetto pro bono RigeneraDerma: cure gratuite delle cicatrici con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. Il caso che ha quasi del miracoloso è stato presentato a Palermo nel corso del congresso di "Benessere sanitario e sociale".

Le ustioni sul 50 per cento del corpo

La signora Rositani riportò ustioni sul 50 per cento del corpo e trascorse 20 mesi in ospedale tra terapia intensiva e decine di interventi chirurgici. In particolare, le ustioni diffuse sugli arti inferiori, con fibrosi estese, rilevanti e profonde le rendevano difficile il movimento delle gambe. "Rischiavo la sedia a rotelle, ora rincorro felice la mia nipotina", racconta la donna con le lacrime agli occhi.

A Palermo sono stati così presentati i risultati ottenuti. "Abbiamo documentando le tre fasi delle cure, iniziale, intermedia e finale, utilizzando tre strumenti: foto, l’aspetto macroscopico, ovvero quanto visibile a occhio nudo, e l’ecografia. Già dopo poche sedute con Biodermogenesi abbiamo riscontrato una maggiore elasticità cutanea che permetteva alla signora Rositani un maggiore movimento degli arti. Il miglioramento riguardava anche la texture della pelle: colore, morbidezza, lucentezza" spiega il dottor Salvatore Marafioti, dirigente medico ospedaliero, senologo, chirurgo generale ed estetico all'ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena, che ha accompagnato Rositani nel percorso di cura.

Un risultato sorprendente

Durante la terapia sono anche ricomparsi i peli e il reticolo venoso. "Grazie all’ecografia abbiamo potuto osservare strato corneo, epidermide, derma e ipoderma e persino il tessuto muscolare. Ebbene, tutti gli strati hanno ottenuto un miglioramento grazie alle cure. In alcune parti abbiamo riscontrato la diminuzione della fibrosi rilevata al tempo 0, in altre zone la fibrosi è scomparsa del tutto. Proprio in queste zone del corpo abbiamo ottenuto un risultato che ci ha sorpresi: la comparsa del reticolo venoso superficiale e la ricrescita del sistema pilifero. Inoltre, ecograficamente abbiamo riscontrato l’assenza dello stato flogistico dei tessuti, prima presente non solo nei tre strati della cute, ma anche a livello muscolare. Per stato flogistico s’intende l’infiammazione dei tessuti a più livelli. Possiamo immaginarlo come un palazzo in fiamme dal primo all’ultimo piano. Ebbene, grazie ai trattamenti con metodologia Biodermogenesi, ora l’incendio è stato spento. In definitiva, risultati davvero significativi che rendono, a mio avviso, Biodermogenesi la cura elettiva anche per le cicatrici da ustione. E il caso della signora Rositani ne è la conferma" sottolinea il dottor Marafioti.

Come superare la fibrosi

Ma come superare la fibrosi? "La cicatrice è molto più complessa di quanto appare in superficie. Nel caso della signora Rositani abbiamo ottenuto un miglioramento funzionale del tessuto ustionato, con una progressiva riduzione delle fibrosi e un ammorbidimento del tessuto cutaneo che ha permesso una migliore funzionalità e motilità degli arti inferiori. Nella paziente la fibrosi era talmente estesa e profonda da compromettere anche la normale attività muscolare delle gambe, causando di conseguenza la difficoltà a camminare regolarmente; la rimozione di tali fibrosi ha liberato i muscoli e adesso la paziente si muove con maggiore autonomia, arrivando anche a poter fare brevi corse" afferma Maurizio Busoni, ricercatore, docente del master di Medicina estetica dell’università di Camerino e dell’università di Barcellona e responsabile del progetto RigeneraDerma.

La cura gratuita delle cicatrici

La violenza di genere ha spesso come conseguenza cicatrici sul volto e sul corpo delle vittime. Ogni cicatrice, oltre al danno funzionale, porta con sé il trauma psicologico e relazionale e la convinzione di non poter avere una vita sociale normale. Per offrire alle vittime un aiuto concreto, Biodermogenesi rinnova il suo impegno al fianco delle donne con il progetto RigeneraDerma. Presentato lo scorso aprile alla Camera dei Deputati, offre a 500 persone che non possono permetterselo, la cura gratuita delle cicatrici. Partner del progetto l’università di Verona. Oltre alle donne vittime di violenza, il progetto è aperto a persone di entrambi i sessi, economicamente svantaggiate. Le terapie saranno erogate interamente pro bono nei centri con metodologia Biodermogenesi che aderiscono all’iniziativa su tutto il territorio nazionale. "Sono diventata simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Ma le vittime vanno aiutare concretamente - conclude Maria Antonietta Rositani -. Ho conosciuto il male, ma al contempo ho scoperto l'altro lato della medaglia: il mondo è anche un posto meraviglioso".