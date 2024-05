Sferracavallo verso un'estate più serena, il mare è pulito: "Si può tornare a fare il bagno"

Si può tornare a nuotare nel mare di Sferracavallo: le acque non sono più inquinate e non ci sarà bisogno di un'ordinanza di revoca del divieto di balneazione istituito l'anno scorso dal sindaco Roberto Lagalla. Per il momento vale infatti l'ordinanza dello scorso 5 aprile, che viene emessa ogni anno prima dell'inizio della bella stagione e che ha stabilito quali sono i tratti di litorale palermitani in cui è vietato tuffarsi. E', in sintesi, quanto si evince da una nota trasmessa al primo cittadino dall'assessore Fabrizio Ferrandelli, che tra le deleghe ha anche quella all'Igiene e sanità.

Ferrandelli nel documento inviato al sindaco fa appunto riferimento al provvedimento del 5 aprile scorso, proposto dallo stesso assessore, che ricalca praticamente quello del 2023: tra gli specchi d'acqua in cui non si può fare il bagno non c'è appunto Sferracavallo, ma soltanto le aree portuali o di scarico o quelle storicamente vietate alla balneazione come l'intera Costa Sud che da anni ormai attende di essere bonificata senza esito. "In maniera prudenziale - spiega l'assessore - avevo già escluso i tratti in cui si era in attesa di analisi, riservandomi di integrarla qualora fossero andate male. Ma così, come immaginavo, non è stato".

E così l'assessore, nella nota inoltrata a Lagalla, allega appunto le analisi condotte dall'Asp lo scorso 15 aprile in diversi punti della costa di Sferracavallo: da Barcarello fino alla Baia del Corallo, passando dagli Stabilimenti Bagni e dagli Scivoli. In tutti i casi non è stata rilevata la presenza né di enterococchi intestinali né di escherichia coli, batteri pericolosi per la salute dell'uomo, che l'anno scorso avevano tormentato l'estate dei residenti e dei frequentatori di Sferracavallo, causando appunto l'emissione di divieti di balneazione.

Sull'inquinamento dell'ultimo lembo di costa palermitana, vicino al confine con Isola delle Femmine, si era scatenato un braccio di ferro, col sindaco Roberto Lagalla, che insieme ai tecnici dell'Amap, aveva avviato una campagna contro gli scarichi fognari abusivi, invitando residenti e attività commerciali ad allacciarsi alla rete pubblica e ordinando una serie di controlli. Un'operazione che sembra essere riuscita, come si legge anche nella nota di Ferrandelli a Lagalla che si conclude citando "la bontà delle azioni poste in essere nei mesi precedenti al fine del raggiungimento dell'obiettivo di fatto centrato".