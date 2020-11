Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | "Io bloccato ingiustamente, mi godo questa vittoria": la felicità del rider che dovrà essere assunto

Marco Tuttolomondo, 49 anni, non nasconde l'emozione dopo i mesi difficili. "Sono stato disconnesso dall'app dall'oggi al domani. Non ho potuto più fare la spesa, pagare le bollette. Ho dovuto lasciare una casa che avevo preso in affitto. Dedico questa vittoria all'energia positiva..."