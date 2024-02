Giovane fisico palermitano vince premio nazionale per la tesi di dottorato in materie quantitative

Marco Reale, dottore di ricerca in Scienze fisiche e chimiche dell’Università di Palermo, ha vinto il Premio di dottorato Socint - G-Research per la ricerca accademica nelle discipline quantitative. Il riconoscimento è stato assegnato a Reale dalla Società italiana di intelligence per la tesi di dottorato dal titolo “Fluorescent Nanocarbons as building blocks for optical hybrid structures”, condotta con la supervisione del professore Fabrizio Messina e Alice Sciortino. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma nella Sala caduti di Nassiriya del Senato.

Il premio era riservato a tesi di dottorato in materie quantitative. A ciascuno dei vincitori va un premio di 10 mila euro - la somma più significativa finora assegnata in Italia in questo ambito - e un’opera del maestro d’arte Tassou. Oltre a Reale i vincitori di questa prima edizione sono stati: Yuri Cacchiò, università La Sapienza di Roma ("Geophysical fluid dynamics: 2D Navier-Stokes equations on rotational frame, well-posedness and enstrophy cascade") e Francesco Spinnato, scuola Normale Superiore di Pisa ("Metodi di spiegazione di modelli per dati sequenziali").