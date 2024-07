Aldo Mucci (Sgs): "Bene la nomina di Marco Anello come vice direttore generale dell'Usr Sicilia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Al quarto piano dell’Ufficio scolastico regionale Sicilia trovi l’Ufficio IV il quale si occupa di Personale della scuola e affari legali. Entrando in quella piccola stanza l’occhio ti cade sul piccolo tavolo ovale delle riunioni piene di faldoni e documenti vari, dove non riusciresti a vedere nemmeno il più imponente e grasso omaccione. Accanto, in una piccola scrivania il viso cordiale e sorridente del Dirigente Dott. Marco Anello già provveditore agli studi di Palermo.

“Memoria storica” – sorride quando glielo dico - dell’USR, un diario, un salvadanaio che conserva i fatti più importanti di un passato legato al lavoro, alla precarietà, alla disperazione di lavoratori delle cooperative, di lavoratori socialmente utili, di pulizieri delle scuole ecc. Ed ancora: di scioperi, di Polizia, di sit-in a volte anche esagerati. La sua ponderatezza, l’atteggiamento di compostezza e calma imperturbabile ti mettono subito a tuo agio. Sai già di avere davanti chi ti ascolterà con grande interesse. Con i tempi che corrono, dove spesso tutto si copre di superficialità assoluta, saper ascoltare è molto difficile perché implica attenzione, comprensione e sforzo per captare il messaggio del proprio interlocutore. In un mondo sempre più iper connesso, paradossalmente, lo spazio dedicato a parlare e diventato superiore rispetto all’ascoltare. Lui lo fa da sempre. Per questo apprendiamo con viva soddisfazione l’incarico conferitogli di Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.