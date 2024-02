Marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia: "Così ricordiamo la prima rivolta popolare contro Cosa nostra"

Attesa, sentita, partecipata. L'edizione numero 41 della marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia quest’anno si è celebrata con toni più sommessi ma solo dal punto di vista del percorso, ridotto a causa della momentanea inagibilità della provinciale SP88 Bagheria-Casteldaccia.

Il 26 febbraio del 1983 migliaia di persone legate ad associazioni civiche, sigle sindacali, studenti e i parroci di alcune parrocchie locali sfilarono da Bagheria a Casteldaccia, dove la mafia stava in quei mesi portando avanti una faida insanguinata da decine di omicidi e lupare bianche. Un "no" alla mafia in un momento storico per la Sicilia, in cui ribellarsi a Cosa nostra poteva costare la vita. Anche quest'anno - a percorso inverso per via di alcuni problemi alla viabilità è andata in scena la marcia antimafia.

"L'obiettivo è ricordare quello che è stato fatto 41 anni fa - dice Vito Lo Monaco, presidente del Centro Studi Pio La Torre - la prima rivolta popolare antimafia. Senza nessun colore di partito, la cosa importante è stata la trasversalità della manifestazione contro le stragi di mafia. Oggi ci sono tanti giovani studenti ed è molto importante, perché le lotte si fanno grazie anche a loro".

In tanti, principalmente studenti, giovani, ma anche movimenti e rappresentanti istituzionali come il primo cittadino di Casteldaccia, si sono dati appuntamento a piazza Matrice per poi raggiungere tutti insieme, alunni delle scuole di Casteldaccia in prima linea, l’auditorium Pio La Torre dove la mattinata ha preso il volo grazie a un convegno sulla legalità, moderato dal professore Farina, che ha avuto come protagonisti proprio i più giovani, desiderosi di capire per potere pensare a come rispondere all’efferatezza della criminalità mafiosa.

"Come sempre abbiamo vissuto un’esperienza totalizzante - afferma Lo Monaco -. Ovviamente sono ancora piccoli e il confronto ha dovuto valutare anche questo aspetto, ma devo dire che la maggior parte di loro ci ha chiesto di capire che cosa è stata e cos’è ancora oggi la mafia. Decisi a combatterla perché desiderano che la loro vita sia libera da qualsivoglia tipo di prevaricazione e violenza".