La mamma di Marcello Volpe: "Sogno finito, non è lui il ragazzo di Berlino"

E' un incubo senza fine. Non è Marcello Volpe il ragazzo trovato negli scorsi giorni a Berlino. Ennesima delusione per Laura Zarcone, la mamma del giovane sparito da Palermo nel 2011. "Il sogno è finito", dice con parole intrise di amarezza. "Stamattina ho ricevuto una mail dall'ambasciata, con la quale mi comunicano che le autorità locali, con approfondite ricerche, hanno escluso che la persona segnalata sia mio figlio Marcello", ha detto la donna.

La segnalazione arrivata negli scorsi giorni da Zehlendorf, quartiere della zona sud di Berlino, in Germania - e poi rimbalzata pure su Chi l'ha visto? - aveva acceso le speranze sul caso di Marcello Volpe, il giovane palermitano, scomparso il 12 luglio di 12 anni fa, il giorno prima del suo ventesimo compleanno, da via Aloisio Juvara, vicino alla Fiera del Mediterraneo. Durante la trasmissione condotta da Federica Sciarelli e andata in onda una settimana fa era stato anche fatto vedere un filmato girato dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio di Zehlendorf che avevano ripreso un giovane con cappellino e capelli lunghi. Purtroppo però non si tratta di Marcello Volpe.

Così si spengono nuovamente le speranze. E l'episodio di Berlino si aggiunge al lungo elenco dei numerosi avvistamenti del passato che non hanno purtroppo dato i frutti sperati. Trento, Forlì, Parigi, Madrid: sono diverse le città dalle quali in questi anni sono arrivate segnalazioni. Tutte però senza il lieto fine.