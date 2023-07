La madre di Marcello Volpe e la segnalazione da Berlino: "Condividete in Germania"

"A tutti coloro che hanno conoscenze in Germania. Vi prego, condividete". Laura Zarcone, com'è giusto che sia, non si scompone davanti all'ennesima segnalazione sul figlio, Marcello Volpe, scomparso nel luglio 2011 alla vigilia del suo ventesimo compleanno. "E' davvero lui o solo un'altra coltellata al mio cuore?", ha scritto su Facebook, condividendo il servizio mandato in onda mercoledì scorso durante la trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?". Subito dopo ha chiesto aiuto via social affinché le foto del giovane palermitano arrivino fino a Berlino.

Lì, di recente, sarebbe stato visto un uomo, di una trentina d'anni, che parlava in italiano, diceva di chiamarsi Marcello e di voler tornare in Sicilia alla mamma. Questo ha raccontato una donna che vive a Zehlendorf, periferia a sud della capitale tedesca. Lì un inviato di "Chi l'ha visto?" è andato in giro per chiedere se qualcuno avesse notizie e mostrando le foto di Marcello Volpe, diffuse all'epoca della scomparsa. Due residenti hanno detto che quel giovane che si aggira dalle parti di Zehlendorf potrebbe essere proprio il palermitano che la famiglia cerca da ormai 11 anni.

Su Facebook, l'appello di Laura Zarcone è diventato subito virale, con qualche utente che si è offerto anche di tradurlo in tedesco per aiutare le ricerche.