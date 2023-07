“È Marcello Volpe?”, una segnalazione da Berlino riaccende la speranza

"Mi ha detto che si chiamava Marcello, che voleva tornare in Sicilia dalla mamma. Poteva avere sui 30 anni". La segnalazione a "Chi l'ha visto?" di una donna da Zehlendorf, quartiere della zona sud di Berlino, in Germania, riaccende le speranze sul caso di Marcello Volpe, il giovane palermitano, scomparso il 12 luglio 2011, il giorno prima del suo ventesimo compleanno, da via Aloisio Juvara, vicino alla Fiera del Mediterraneo.

Durante la trasmissione condotta da Federica Sciarelli e andata in onda ieri sera è stato anche fatto vedere un filmato girato dalle telecamere di videosorveglianza di un negozio di Zehlendorf che hanno ripreso un giovane con cappellino e capelli lunghi. È Marcello Volpe? L'inviato del programma di Rai 3 ha anche fatto un giro nel quartiere della capitale tedesca e due intervistati, ai quali sono state fatte visionare vecchie foto del ragazzo palermitano, che risalgono a prima della scomparsa, hanno detto che sì, potrebbe trattarsi proprio di Marcello Volpe.

La cautela è d'obbligo in questi casi. Anche perché i numerosi avvistamenti del passato non hanno dato i frutti sperati. Trento, Forlì, Parigi, Madrid: sono diverse le città dalle quali in questi anni sono arrivate segnalazioni.

Nel luglio 2017 la polizia spagnola incrociò un giovane a Torrejón de Ardoz, a una ventina di chilometri da Madrid, mentre vagava a piedi nudi. Gli agenti iberici, dopo una ricerca negli archivi internazionali delle persone scomparse, trovarono la foto di Marcello Volpe, distribuita nel 2011 dall'Interpol, e notarono una grande somiglianza. La madre, Laura Zarcone, volò nella capitale spagnola ma non riconobbe il figlio. E successivamente anche il test del Dna si rivelò negativo.