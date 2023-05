La morte del podista Angelo Falletta, Gebbia (Fidal Sicilia): "Scossi e addolorati"

"Siamo scossi e addolorati per la scomparsa di Angelo Falletta, un amatore che tutti conoscevano nel mondo dell’atletica. Ci stringiamo al dolore dei familiari, della società e di tutti coloro che conoscevano Angelo”. Lo ha detto il presidente della Fidal Sicilia, Totò Gebbia, dopo avere appreso la notizia del decesso di Angelo Falletta, 62 anni, tesserato per l’Asd Sicilia Running Team, che questa mattina era ai nastri di partenza con il pettorale 323 della XXII Maratonina di Terrasini, gara organizzata dall’Asd Media@, con il patrocinio della locale amministrazione comunale.

"Alcuni chilometri dopo la partenza, Angelo si è sentito male - ha raccontato Gebbia - i soccorsi sono stati tempestivi con una delle due ambulanze in servizio sul percorso che si è immediatamente recata sul posto. Nonostante gli interventi effettuati sia dal personale medico in servizio in gara, sia al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico dove Angelo è stato subito trasportato, non c’è stato, purtroppo, nulla da fare".

La gara della mezza maratona, valida per il campionato regionale a squadre e per il campionato regionale individuale e a squadre Master, si era conclusa regolarmente prima che arrivasse la notizia della scomparsa di Angelo Falletta. A vincere era stato un atleta della stessa società di Angelo – l’Asd Sicilia Running Team - il burundiano Onesphore Nzikwinkunda con il tempo di 1.05.50 davanti ad un altro atleta dello stesso gruppo, Soumalia Diakite del Mali (secondo in 1.06.21), mentre tra le donne a vincere per il terzo anno consecutivo era stata Maria Grazia Bilello dell’Asd Universitas Palermo con il tempo di 1.30.11.