C'è la maratona, traffico rivoluzionato: la mappa dei divieti e delle strade chiuse

C'è la maratona e la viabilità a Palermo viene rivoluzionata. Sarà una domenica "calda" sul fronte traffico. Il Servizio mobilità urbana e Trasporto pubblico di massa ha emesso oggi pomeriggio "un'ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e della sosta nelle vie e piazze cittadine" interessate dal passaggio della maratona domenica 20 novembre.

Dal Comune spiegano: "L’organizzazione si attiverà per il rilascio del nullaosta da parte di Lagalla per consentire il passaggio della manifestazione all’interno di Villa Niscemi e per attivare gli Uffici preposti per l’apertura dei cancelli di Palazzina Cinese".

Il provvedimento, che revoca l'ordinanza dello scorso 8 novembre, ordina la chiusura al transito delle auto dalle 6.30 alle 14.30 del 20 novembre, e comunque fino al termine della maratona. I vigili riapriranno il transito delle auto dopo il passaggio dell'ultimo concorrente e delle auto dell'organizzazione. Ecco l'elenco delle vie e delle piazze interessate: