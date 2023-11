Tutto pronto per la Maratona di Palermo, rivoluzione del traffico: la mappa delle strade chiuse

Traffico rivoluzionato domenica in occasione della 28esima edizione della Maratona di Palermo. Tra strade chiuse e divieti, ecco come cambia la viabilità nelle vie e piazze interessate dal passaggio dalla manifestazione sportiva. Migliaia gli atleti che dal Politeama correranno fino alla Statua di piazza Vittorio Veneto, poi fino alle porte del parco della Favorita e ritorno lungo il centro storico della città. Un percorso di 21 chilometri incorniciato tra bellezze naturali e storiche del capoluogo, che passerà anche da piazza Indipendenza e dall’Ars e vedrà il via domenica alle 8,30.

La chiusura delle strade e i divieti di sosta scatteranno dalle 6,30 di domenica fino alle 14,30, o comunque "fino al termine della maratona", si legge nell'ordinanza emessa dall'ufficio Mobilità del Comune. Prevista la presenza di numerosi agenti della polizia municipale nei punti nevralgici del percorso di gara.

Il percorso e la mappa delle strade chiuse

Ma andiamo con ordine con la prima parte del percorso partendo da piazza Ruggero Settimo e piazza Castelnuovo (Politeama), dove sarà dato lo start agli atleti: fino a piazza Vittorio Veneto, la carreggiata centrale di via Libertà sarà chiusa al traffico. Chiusa per metà la Statua, nel tratto che va da via Libertà a via dell’Artigliere, che sarà transennato e percorso in doppio senso di marcia dagli atleti. Del tutto chiusa piazza Leoni, così come via dell’Artigliere e via del Granatiere, quest’ultima nei tratti di via generale di Giorgio, viale Diana, viale Margherita di Savoia e piazza Leoni, appunto, compresi i varchi e le strade interne al parco della Favorita. Viale Margherita di Savoia, infatti, sarà chiusa nel tratto tra viale Diana e via Mater Dolorosa e nel tratto tra quest’ultima e viale Ercole in direzione della città.

I veicoli che verranno da Mondello, dunque, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione di Pallavicino. Viale Ercole sarà interamente chiusa al traffico, comprendendo anche il piazzale antistante la Palazzina Cinese e fino a piazza dei Quartieri. Coinvolte anche Villa Niscemi e viale Niscemi, chiusa per il suo intero tratto. Così anche lungo via Case Rocca, nel tratto compreso tra viale del Fante e viale Ercole. Poi si entra nel centro cittadino: i veicoli provenienti da via Domenico Scinà potranno continuare la loro marcia su via Isidoro La Lumia, dove il percorso degli atleti sarà transennato per impedire ogni possibile interferenza tra automobili e podisti. A garantire le migliori condizioni possibili ci saranno gli agenti della polizia municipale.

Chiuso l’intero tratto di via Turati, così come la via Gaetano Daita nel tratto tra via Nicolò Gallo e piazza Ruggero Settimo. Accesso sbarrato ai mezzi anche in via Ruggero Settimo (non una novità questa) fino a via Maqueda. Chiusa anche via Villaermosa, tra la via Guardione e la via Cavour, e la via Maqueda tra la piazza Villena (Quatto Canti) e via Trieste. La via Cavour sarà chiusa dal tratto che va da via Ruggero Settimo fino a via Roma, comprendendo anche piazza Verdi.

A tal proposito, i veicoli che giungeranno da via Volturno dovranno obbligatoriamente girare a sinistra per via Pignatelli Aragona. Ai Quattro Canti, nella piazza interamente chiusa, i podisti gireranno verso corso Vittorio Emanuele, che sarà chiuso dalla via Roma a fino a corso Calatafimi, ma il tratto che va da porta Nuova a piazza Indipendenza sarà transennato solo lato Palazzo reale per tre metri. Invece, chiusa interamente piazza del Parlamento. Così come sarà inaccessibile la via Roma da piazza Giulio Cesare (stazione centrale) fino a via Cavour. I divieti di sosta saranno invece attivi dalle 15,30 di dopo domani fino alla conclusione della manifestazione. Solo per i residenti, sarà concesso il doppio senso di marcia in via del Bersagliere, mentre sarà istituito il senso unico nel tratto tra piazza Vittorio Veneto e viale Campania, così come in via Brigata Verona e via Sicilia.