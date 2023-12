Feste abusive e rave party in località "top secret", ecco l'altra faccia del Capodanno a Palermo

Mentre il tema sicurezza mette tutti sull'attenti dopo l'omicidio di Lino Celesia, portando addirittura alcune discoteche come il Mob ad annullare la serata di Capodanno con un'artista internazionale come Lilly Palmer, sottotraccia c'è chi lavora all'organizzazione di feste abusive e rave party non autorizzati per la notte di San Silvestro. I luoghi sono top secret: per eludere controlli ed evitare denunce, infatti, gli organizzatori fuorilegge promettono di svelarli solo poche ore prima della festa. I messaggi via chat, però, "girano" velocemente da uno smartphone all'altro.

Tra questi c'è il "Torrettacore", gruppo Telegram che dà il nome alla festa: sette dj per un "hard party" (dicitura che di solito si riferisce a feste con droga, alcol e minorenni) in una località segreta. I partecipanti acquistano a scatola chiusa un biglietto a prezzi crescenti (da 10 a 20 euro) man mano che si arriva sotto data. Poi è tutto un passaggio di informazioni attraverso il gruppo di messaggistica istantanea: "Vi ricordiamo - scrivono in chat gli organizzatori del party segreto - che c'è la possibilità di piazzarsi con la tenda o con un telo in pineta. Il parcheggio ha massimo 15 posti ma si potrà comunque parcheggiare fuori. La posizione verrà comunicata il giorno stesso".

Questura e prefettura, intanto, hanno alzato i livelli di allerta dopo gli spari esplosi di notte in via La Lumia (senza alcun ferito) e l'assassinio dell'ex calciatore del Cep al Notr3 di via Calvi. Per garantire l'esibizione di Elodie e degli altri artisti la notte di San Silvestro, piazza Politeama è stata blindata con misure di sicurezza straordinarie: 150 steward, un sistema di filtraggio con perquisizioni, il raddoppio delle pattuglie di polizia municipale, polizia, carabinieri, protezione civile. Tuttavia ci sono zone non "coperte" dai dispositivi di sicurezza e tra i privati ??c'è chi come il Mob ha deciso di annullare l'atteso evento musicale di Capodanno con la dj Lilly Palmer. "Mi auguro - dice Vincenzo Grasso, titolare della nota discoteca e presidente del Silb Confcommercio Palermo - che questa decisione non finisca per favorire gli 'sciacalli' che organizzano feste abusive in locali non autorizzati e non attrezzati".