VIDEO | Verde pubblico, l'annuncio di Lagalla: "Entro la fine dell'anno Reset e Ville e Giardini sotto unica regia"

Lo ha detto il sindaco nella conferenza stampa di avvio del progetto "Mi riscatto per Palermo" a Palazzo delle Aquile: "Non avremo più due soggetti dove la mano destra non sa quello che fa la sinistra". Antonio Pensabene: "Ciò non potrà che portare risultati positivi"