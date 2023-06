Strade colabrodo, pronto intervento per riparare le buche: come fare per segnalare le emergenze

A piccoli passi verso la normalità. Per tamponare l'emergenza delle buche stradali, da qualche giorno c'è una ditta privata che effettua il servizio di pronto intervento e sono in corso altre gare per coprire tutte le otto circoscrizioni. Così ha deciso l'amministrazione comunale nell'attesa che venga aggiudicato dall'Urega il bando per l'accordo quadro sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade.

E' dall'ormai lontano 7 luglio 2020, che - su indicazione della Giunta Orlando - il Consiglio comunale ha tolto la manutenzione stradale alla Rap e il servizio è rimasto scoperto. Si è andati avanti con una raffica di ordinanze sindacali per affidare temporaneamente alla Rap il monitoraggio e il pronto intervento per il ripristino delle buche, fino a quando la Giunta Lagalla ha detto basta. "Adesso - dice l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando - il pronto intervento viene effettuato 'a chiamata' sulla base di un capitolato. Presto saranno otto i privati che si occuperanno di riparare le buche più pericolose".

Da lunedì, è possibile trasmettere al servizio Manutenzione straordinaria e urgente di infrastrutture stradali del Comune le segnalazioni corredate da foto. "Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, dalle 7,30 alle 14, ed il mercoledì dalle 7,30 alle 18, seguendo le informazioni accessibili dal sito istituzionale", fa sapere l'assessore Orlando. "Al di fuori di questi orari - prosegue - le segnalazioni con carattere di urgenza verranno gestite dal comando di polizia municipale. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per dotare la città di uno stabile servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi".

Al di là delle emergenze, l'amministrazione sta lavorando su interventi mirati in alcune importanti arterie cittadine. E' infatti previsto il rifacimento dell'asfalto in via Volturno, di via Libertà, in un tratto di via Imperatore Federico e lungo il tragitto che i mezzi pesanti fanno dalla circonvallazione al porto (via Belgio-via Crispi). Quest'ultimo intervento è inserito nell'ultimo piano triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio. "Entro agosto - conclude l'assessore Orlando - verrà predisposto anche un piano d'interventi per i marciapiedi. Piano piano, il settore delle manutenzioni stradali sta tornando a funzionare dopo anni di totale abbandono".