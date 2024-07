Manutenzione strade, il Comune annuncia nuovi cantieri per la prossima settimana: ecco dove

Prosegue senza sosta la guerra del Comune alle buche. Oltre agli lavori già in corso tra piazza Diodoro Siculo e il Tribunale, in viale Regione Siciliana (nel tratto che ricade nel territorio della quarta circoscrizione), sull'asse via Crispi-via Belgio (ad esempio in via Montepellegrino) e nella zona compresa fra via Calderai, via Lincoln e via Castrofilippo, la prossima settimana verranno aperti ulteriori cantieri.

Lo rende noto l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Totò Orlando, annunciando modifiche alla viabilità nei tratti di strada interessati dagli interventi di manutenzione. Le strade che saranno rifatte sono via Emiro Giafar, dall’incrocio con via Brasca fino all’incrocio con corso dei Mille; piazza Torrelunga e via Leonardo da Vinci.

I lavori in viale Regione Siciliana, fra lo svincolo di via Ernesto Basile e l'innesto bretella laterale, subito dopo il Ponte Corleone, dovrebbero durare dieci giorni a partire da oggi.