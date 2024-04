Manutenzione stradale, iniziati lavori in entrambe le direzioni di via Ernesto Basile

Sono iniziati oggi da via Ernesto Basile (in entrambe le direzioni) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale della quarta circoscrizione.

Tra le diverse arterie stradali, nei prossimi giorni le attività proseguiranno lungo via Brasa, viale Regione Siciliana, bretella direzione Catania (primo tratto da via Pitrè a corso Calatafimi e secondo tratto da corso Calatafimi alla rotonda di via Ernesto Basile) e corso Calatafimi dalla Rocca a Porta Nuova, direzione mare.

"Si arriva a queste manutenzioni - spiegano dal Comune - dopo un profondo lavoro di monitoraggio in tutta la città da parte degli uffici tecnici, mai svolto negli anni precedenti e nelle prossime settimane i lavori proseguiranno anche in altre circoscrizioni".