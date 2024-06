Strade "martoriate" da buche e avvallamenti, al via i lavori nella zona fra corso Tukory e la stazione

Ieri sera sono iniziati i lavori di rifacimento dell'asfalto in corso Tukory, nella zona di accesso all’ospedale dei Bambini, nei rioni Ballarò e Albergheria. Prosegue così il piano di manutenzione delle strade programmato dal Comune.

Dopo aver completato i lavori in corso Calatafimi, piazza Indipendenza, via Ernesto Basile, viale Regione Siciliana (all'altezza di via Pitrè) e in altre strade della quarta circoscrizione, gli operai si sono spostati in centro (prima circoscrizione) per ripristinare l'asfalto "martoriato" da buche e avvallamenti.

Per 2-3 mesi bisognerà fare i conti con i cantieri in undici strade. Tante ce ne sono indicate in due ordinanze emesse dall'ufficio Traffico del Comune: si tratta di via Corrado Avolio; via Giuliano Majali; via Cesare Battisti; via Torino; via Trieste; via San Francesco Saverio; via Giovanni Di Cristina; via dei Benedettini; via Giorgio Arcoleo; piazza Porta Montalto; corso Re Ruggero. Per quanto riguarda le prime dieci vie l'ordinanza è valida 77 giorni dall'inizio dei lavori, il provvedimento che riguarda soltanto corso Re Ruggero, invece, avrà una durata di 92 giorni.