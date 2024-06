VIDEO | Parte la guerra alle buche, Lagalla furioso: "Ci facciamo carico dell'incuria dell'amministrazione precedente"

"A questa città è stata sottratta l'onta del dissesto. Noi ci siamo fatti carico delle responsabilità e dell'incuria dell'amministrazione precedente. Le manutenzioni non venivano fatte da oltre vent'anni". Non nasconde la rabbia il sindaco Roberto Lagalla nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Palagonia dove ha presentato, insieme agli assessori comunali Totò Orlando e Pietro Alogi, il piano per la manutenzioni stradali messo in campo dal Comune.

Il piano manutenzione strade del Comune (scarica il pdf)

Una vera guerra a buche e pavimenti dissestati che prevede una spesa totale fino a quasi 46 milioni di euro grazie a un Accordo quadro. Di questi oltre 25 milioni di euro di fondi Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) per le manutenzioni dell’asfalto e dei basolati delle strade e delle piazze del centro storico, quasi 5 milioni per la rimozione delle radici degli alberi su strade e marciapiedi a cui si aggiungeranno altri 4.9 milioni da ex fondi Fas per la rigenerazione urbana. Tre le tipologie di interventi che saranno messi in campo: quelli su interi assi stradali, quelli puntuali e i pronto intervento. Alcuni potranno essere conclusi entro fine 2024, su altri più complessi le tempistiche potrebbero essere più lunghe.

Le strade oggetto di lavori di manutenzione sono nelle zone di Pallavicino-Mondello, Tribunale-Notarbartolo, via Roma, Ospedale dei Bambini-Foro Italico, via Montepellegrino- cimitero dei Rotoli, via Messina Marine-piazza XIII Vittime, alle quali si aggiungono le opere su via Liberta e via Crispi-Belgio. Le aree oggetto di intervento in centro storico sono invece piazza Santo Spirito, via Butera, via Torremuzza, piazza e piazzetta Kalsa, Salita Santi Romano, via Nicolò Cervello, piazzetta Porta Reale, via e piazza dello Spasimo, via Arco di Santa Teresa, piazzetta dei Bianchi, piazza Marina e salita Partanna, salita Sant’Antonino, piazzetta delle Vergini, salita Castellana, via Sant’Isidoro alla Guilla, via Sant’Agata alla Guilla, via Monte di Pietà, piazza del Parlamento, via del Bastione e piazza della Pinta. E ancora piazzetta Brunaccini, piazza Quaranta Martiri al Casolotto, via Casa Professa, via Ponticello, via Trabia e via Bandiera, piazzetta San Basilio, via Sant’Agostino, via e piazza San Nicolò all'Albergheria, via Tesauro, via Nasi, piazza Settangeli, giardino allo Spasimo.