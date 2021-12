Città piena di buche, Italia Viva si scaglia contro la Giunta: "L'assessore Prestigiacomo si dimetta"

"Le strade di Palermo sono degne di uno scenario di guerra: piene di buche, avvallamenti, rotte o riparate alla peggio. Da via Oreto a via Roma, da via Messina Marine al Cep, nessuno fa manutenzione e la Giunta Orlando, unica responsabile di questo disastro, non trova di meglio che provare a scaricare sul Consiglio comunale le colpe dell’ennesimo fallimento del sindaco. Il risultato è che i palermitani rischiano la pelle ogni giorno e che il Comune sarà sommerso dalle richieste di risarcimenti che si trasformeranno in debiti fuori bilancio per la prossima amministrazione. L’assessore Prestigiacomo si dimetta immediatamente e poi si intervenga in somma urgenza con ogni mezzo possibile". Così Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale, dopo le dichiarazioni rilasciate a PalermoToday dall'assessore Prestigiacomo.

"Da un anno e mezzo il Comune dovrebbe affidare ai privati la manutenzione delle strade - continua Chinnici - ma ancora non siamo nemmeno alla pubblicazione del bando da 44 milioni di euro e nel frattempo si è andati avanti con affidamenti temporanei a Rap che però non riesce a far fronte a tutte le richieste di intervento. Anche l’alibi della mancata approvazione del piano triennale delle opere pubbliche è ormai caduto: la Giunta adesso non ha più scuse, perché l’iter della gara è ancora ferma? Nel frattempo i palermitani rischiano tutti i giorni la propria salute per andare al lavoro, triste epilogo di una sindacatura che speriamo termini il prima possibile".