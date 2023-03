Manto stradale dissestato e buche all'Arenella: "Andare a messa la domenica è pericoloso"

"Il manto stradale dell'Arenella è dissestato in diversi tratti, ciò rende complicato non solo il passaggio delle auto e delle moto, ma anche e soprattutto dei pedoni che devono stare attenti per evitare le buche. Chiediamo al Comune di fare un sopralluogo e valutare gli interventi da realizzare per la sicurezza dei cittadini”. Ad affermarlo è il responsabile Cisl della Settima Circoscrizione Giovan Battista Lo Iacono.

“A segnalarlo sono gli stessi cittadini che abitano nella zona, in particolare le buche rendono complicato il passaggio in via Monsignore Riela e in via San Vincenzo de Paoli soprattutto in prossimità della chiesa, cosa che ovviamente ancor più pericolosa soprattutto la domenica, con il grande flusso di persone, spesso anziane, che si recano a messa”.

“Dalle piccole ma grandi cose per le comunità, come queste, cioè le condizioni delle strade - conclude Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -, dipende la vivibilità dei nostri quartieri. Sappiamo che il tema è uno di quelli su cui l’amministrazione comunale sta progettando interventi, bisogna farlo subito per evitare incidenti ai residenti e rendere l’Arenella un quartiere con strade più adeguate al grande flusso di traffico che lo attraversa ogni giorno”.