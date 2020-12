La manta trovata alla Cala è un esemplare raro, l'Istituto Zooprofilattico: "E' rimasta ferita"

In attesa di una necroscopia completa, sono stati già effettuati i prelievi per l'identificazione della specie. Il "diavolo di mare" pesa oltre 400 chili, è lungo 378 centimetri e largo 330 centimetri. Seminara: "La metteremo in una teca per studiarla"