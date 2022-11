"Chi getta rifiuti per strada è indegno", consiglieri di quartiere si autotassano per i manifesti anti discariche

"Chi abbandona i rifiuti per strada è una persona indegna". E' la scritta che campeggia sui manifesti affissi stamattina in diverse strade della seconda circoscrizione tra cui corso dei Mille, via Messina Marine, piazza Achille Grandi, via Amedeo d'Aosta.

L'iniziativa nasce dopo la mozione approvata dal Consiglio di quartiere presieduto da Giuseppe Federico, che sollecita il Comune a premiare i cittadini che portano i rifiuti nei centri di raccolta. Contemporaneamente la seconda circoscrizione ha ingaggiato una battaglia contro gli incivili che scaricano in strada rifiuti di ogni genere. Il presidente Federico e i consiglieri (Giuseppe Piazzese, Pasquale Tusa, Emanuela Lo Nardo, Eugenio Marchese, Giovanni Guaresi, Giovanni Colletti, Claudio Sala e Alessandro Gandolfo) si sono così autotassati e hanno fatto stampare oltre cento manifesti anti discariche, "per provare a sensibilizzare la cittadinanza".

A renderlo noto è il presidente della circoscrizione Giuseppe Federico, che aggiunge: "Nei nostri quartieri c'è un tasso elevatissimo di discariche abusive. Per bonificarle ogni anno si spendono diversi milioni, che sarebbe meglio investire sui bonus. I centri di raccolta sono uno strumento fondamentale per una politica sui rifiuti che sia realmente efficace ma siamo convinti che questo obiettivo potrà essere centrato solo con un sistema premiale".

Un primo risultato Federico, assieme agli altri consiglieri di quartiere, lo ha già raggiunto: si tratta dell'apertura pomeridiana del centro comunale di raccolta di viale dei Picciotti (ogni giorno fino alle 17), accordata dalla Rap dopo l'appello lanciato su PalermoToday. "Da parte della Rap e del presidente Caruso - spiega Federico - abbiamo trovato subito collaborazione. Abbiamo anche informato il sindaco Lagalla che ci ha incoraggiato ad andare avanti. Auspico che le altre circoscrizioni sostengano questa battaglia di civiltà e che il Consiglio comunale metta mano al regolamento Tari affinché si possa introdurre un vero sistema di incentivi per chi fa la differenziata".

Otto anni fa il Consiglio aveva previsto riduzioni alla tariffa del 30% della quota variabile ai contribuenti che riciclano i rifiuti "previa misurazione individuale con appositi strumenti nelle isole ecologiche di un quantitativo pari a 200 chili su base annua". Il sistema di pesatura però non è mai stato attivato del tutto dalla Rap e dal Comune, l'ufficio Tributi nella fattispecie non si è mai dotato di un software in grado di conteggiare gli sgravi in bolletta in relazione alla quantità di rifiuti avviati al riciclo.

Un'altra delle iniziative annunciate e mai concretizzate è stata quella dei biglietti Amat gratuiti per i cittadini che conferivano la differenziata nei centri di raccolta. In alcune isole ecologiche, come quelle di viale dei Picciotti e rotonda via Oreto, erano pure comparse un paio di bilance ma con la pandemia il progetto è stato accantonato.

"Adesso - conclude Federico - è arrivato il momento di dare una svolta al servizio di raccolta dei rifiuti. È una questione di volontà politica: faccio quindi appello alla Giunta e al Consiglio affinché il Comune si doti di tutti gli strumenti per consentire ai cittadini di avere un vantaggio nel fare la differenziata e contestualmente di scoraggiare gli incivili. Da parte nostra continueremo ad opporci contro chi sporca la città, cercando di far leva sul controllo sociale. Anche così si combattono comportamenti fuorilegge e criminali".

Intanto domani, alle 12, al Ccr di viale dei Picciotti, Rap e la seconda circoscrizione si incontreranno per discutere e promuovere una serie di iniziative a sostegno del decoro urbano, la sostenibilità ambientale e contro le discariche di rifiuti presenti sul territorio.