"Bamba e auto blu, la canzone di Miccy Guè": i manifesti del Collettivo Offline per le strade della città

"Noi del collettivo artistico offline siamo lieti di presentare in anteprima nazionale il nuovo tormentone dell’estate 2023, il nuovo singolo del rapper palermitano Miccy Guè, "Bamba e auto blu" che sta spopolando tra i giovani di tutta Italia che aspirano a diventare politici e potersi finalmente permettere di prendere ‘la neve’ senza timore di essere beccati e addirittura accompagnati dagli agenti di scorta”. E’ quanto scrive in una nota il Collettivo Offline, facendo riferimento all’arresto dello chef Mario Di Ferro, accusato di aver cedere droga all'interno del suo ristorante a Villa Zito una stretta cerchia di conoscenti, che vedrebbe tra gli acquirenti anche Gianfranco Miccichè

I manifesti sono stati affissi in via Paternostro, piazza Sant’Oliva e via Aragona di Pignatelli. "Il secondo dei manifesti - continua la nota - invece è dedicato alla confettura più buona che ci sia, la marmellata Dc, con la quale è impossibile non sporcarsi le mani, insomma… "nuova Dc, vecchie abitudini!". Almeno il rapper Miccy Guè fa male solo a se stesso, mentre Genova l’ammuogghiatore - scrive il collettivo riferendosi all’indagine che vede coinvolto il medico Agostino Genova indagato per false certificazioni - fa male a tutto il sistema previdenziale della nostra città".

"In ogni caso la domanda resta sempre la stessa - conclude il Collettivo Offline - perché sempre loro? Perché sempre uomini della Dc e Forza Italia? Siamo noi del collettivo a essere ancora una volta profetici come nel caso di Polizzi alle scorse elezioni comunali o è sotto gli occhi di tutti il modus operandi di questi due partiti in Sicilia? La risposta la conosciamo da tempo, perché in fondo potevano essere di qualsiasi partito… e invece…".