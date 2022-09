"Scusate, me figghia è na niagghia!": il rimprovero di Dalla Chiesa nei nuovi manifesti del collettivo Offline

Dopo "Forza Mafia" e "Democrazia Collusa", tornano per le strade della città i manifesti satirici del collettivo artistico Offline. A meno di dieci giorni dalle elezioni nazionali e regionali, nel mirino finiscono sempre esponenti politici e partiti di centrodestra.

In uno dei nuovi manifesti, comparsi ieri, accanto al volto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa compare la scritta "Scusate, me figghia è na niagghia!". Il riferimento è alla scelta della figlia Rita, ex conduttrice di Forum, di candidarsi con Forza Italia.

E ancora: il forzista Renato Schifani, candidato alla presidenza della Regione, imputato nel processo Montante, nei manifesti viene ribattezzato Scaglione: ovvero lo pseudonimo che sarebbe stato usato nelle intercettazioni acquisite dagli inquirenti per riferirsi all'ex presidente del Senato.

A completare l’opera del collettivo Offline un ultimo manifesto che associa il pulsante "salta annuncio" di youtube a Gianfranco Miccichè.