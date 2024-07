Il 19 luglio divide Salvatore Borsellino e Maria Falcone: "No a passerelle", "Meglio ignorarlo"

A una settimana dal trentaduesimo anniversario della strage di via D'Amelio è scontro dialettico tra Salvatore Borsellino e Maria Falcone, rispettivamente fratello e sorella dei giudici uccisi negli attentati del 19 luglio e del 23 maggio 1992. Al centro della contesa un'iniziativa dell'Aig - Agenzia italiana per la gioventù, ente governativo che fa parte del dipartimento Politiche giovanili - che vede tra i partecipanti la Fondazione Falcone, ma anche il Centro studi Paolo e Rita Borsellino, che si terrà dal 17 al 19 luglio al museo del Presente di Palazzo Jung e che si sovrappone agli eventi organizzati dal movimento delle Agende Rosse.

Salvatore Borsellino: "No a passerelle"

"Sono venuto a conoscenza di una manifestazione che viene attuata nelle stesse date e negli stessi orari della nostra manifestazione in via D’Amelio. Una passerella e una sfilata che viene organizzata a Palazzo Jung a Palermo. Noi ci dissociamo completamente da questo tipo di manifestazioni e manifestiamo il nostro dissenso da chi, aderendo a questo tipo di iniziativa, come purtroppo la Fondazione Falcone e anche il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, fanno evidentemente una scelta di campo", ha detto Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia insieme agli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, presentando il programma di iniziative organizzate dalla "Casa di Paolo".

La manifestazione dell'Aig

Il fratello di Paolo Borsellino fa riferimento all’iniziativa intitolata "Legalità è libertà-Giovani europei per un nuovo movimento culturale". "Oltre cento i ragazzi tra i 18 e i 30 anni - si legge sul sito (www.agenziagioventu.ogv.it) - selezionati dall’Agenzia e provenienti da tutta Italia: attraverso workshop e laboratori creativi, discuteranno insieme di quali progettualità e di quali occasioni di crescita, di partecipazione e di cultura della legalità l'Italia e l'Europa mettono a disposizione per costruire quel 'movimento culturale per la libertà di cui parlava il giudice Borsellino". Tra gli ospiti il commissario straordinario dell’Aig Federica Celestini Campanari, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il capo dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale Michele Sciscioli, la presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone, Giulio Campo e Roberta Polacchini, del Centro studi Paolo e Rita Borsellino.

Maria Falcone: "Meglio ignorare Salvatore Borsellino"

Alla constatazione di Salvatore Borsellino risponde così Maria Falcone, sorella di Giovanni. "Da anni - dice - ormai mi sono convinta che il miglior modo di considerare le cicliche dichiarazioni e attacchi di Salvatore Borsellino è ignorarle. Mi fa piacere che la Fondazione in questo suo ultimo bombardamento sia in buona compagnia con il centro Paolo e Rita Borsellino".

Maria Falcone ricorda che "dal 1992 la Fondazione Falcone è impegnata a promuovere la cultura della legalità e della giustizia soprattutto nelle nuove generazioni, da 30 anni centinaia di migliaia di giovani da tutta Italia dalle scuole e dalla società civile si uniscono a noi e a tutti coloro i quali lavorano tutti i giorni assieme per la verità e contro la mafia". E aggiunge: "Per questo la Fondazione non accetta in alcun modo l'accusa di essere utile alle passerelle, la Fondazione non ha mai, mai fatto politica dialogando in 30 anni con interlocutori istituzionali di Governo di tutti gli schieramenti politici: chi lo dice lo dice per fini suoi e afferma solo il falso".

La sorella del magistrato ucciso a Capaci conclude: "Siamo impegnati a realizzare il museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un progetto nazionale e questi saranno giorni di cultura e di dialogo, con tanti giovani provenienti da diverse parti d'Italia per un'importante attività istituzionale organizzata dall'Agenzia Italiana per la Gioventù, momento d'informazione e formazione a favore delle nuove generazioni del tutto coerente con la missione della Fondazione Falcone".