Le manifestazioni in ricordo delle vittime della strage di Capaci, divieti e chiusure in via Notarbartolo e alla Magione

L'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune ha emesso un'ordinanza di limitazione al traffico veicolare e pedonale in varie vie e piazze cittadine per consentire lo svolgimento della manifestazione in occasione del trentaduesimo anniversario della strage di Capaci.

Il provvedimento ordina dalle 8 alle 18.30 di giovedì 23 maggio, e fino a cessata esigenza la chiusura ad auto e altri veicoli di via Notarbartolo, nel tratto compreso tra la via Giacomo Leopardi e la via Francesco Lo Jacono. Nello stesso tratto è prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 14 alle 18.30.

Modifiche al traffico anche in zona Magione, nell'area dell'istituto comprensivo Rita Borsellino. Dal 20 al 24 maggio, in via Carmelo Pardi, intero tratto e in via Filippo Evola, intero tratto disposta la chiusura al transito veicolare, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta in ambo i lati; in via Della Pace, sul lato destro del tratto compreso tra via Filippo Evola e via dello Spasimo sarà in vigore l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, a eccezione dei mezzi utilizzati per le riprese.