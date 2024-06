L'Usb scende in piazza per difendere i salari e dire no alla guerra

Manifestazione dell'Usb domani (venerdi 7 giugno), dalle 11 alle 15, in piazza Indipendenza, sotto il palazzo della presidenza della Regione. Sono tanti i temi su cui si incentra la protesta, dal no alla guerra e al riarmo per arrivare alla difesa dei salari e dello stato sociale.

L'Usb chiede che "si dia avvio alle procedure di stabilizzazioni per tutti lavoratori Asu della Sicilia, che ad oggi risultano essere circa 3.700, l'inserimento nel Piano del fabbisogno per i lavoratori Asu utilizzati direttamente dalla Regione nei siti della cultura, musei, parchi archeologici e Soprintendenze", ma Usb scende in piazza anche per "la sanità pubblica e un diritto all'assistenza vero e non compromesso da aziende sanitarie in sofferenza, con carenza di medici, infermieri e personale di supporto, demansionamento, carichi di lavoro eccessivi e reparti che vanno avanti con personale che già dovrebbe essere in pensione o con turnazioni che costringono anche a 12 ore di lavoro continuativo".

Si chiede anche "la messa in sicurezza del territorio, trasporti pubblici adeguati e viabilità non compromessa da continui cantieri, deviazioni e interruzioni. I soldi per il Ponte siano utilizzati per quello che serve davvero in Sicilia e non per la grande opera inutile che devasterà la nostra terra" e "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a partire dall'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e dal potenziamento e dalla stabilizzazione degli ispettori del Lavoro in Sicilia perché non bastano le task force e le operazioni di facciata. Sono necessari interventi di carattere strutturale e non distacchi a orologeria".