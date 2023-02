"Stop ai tagli nella sanità pubblica", la Fials in piazza per chiedere stabilizzazioni e risorse

Stop ai tagli alla sanità pubblica: martedì 28 febbraio, davanti all'assessorato regionale alla Salute, scenderà in piazza il sindacato Fials Confsal per rivendicare maggiore attenzione e più risorse. Sarà presente anche il segretario nazionale Giuseppe Carbone oltre al segretario regionale Sandro Idonea. "Basta con il personale sanitario 'in affitto' dalle cooperative - scrive il sindacato - basta con le convenzioni, che cedono al privato pezzi importanti della sanità pubblica. Basta con il definanziamento del Servizio sanitario nazionale".

La Fials rivendica tra l'altro "la proroga di tutti i contratti in corso in scadenza al 28 febbraio e l'avvio delle procedure di stabilizzazione, che coinvolgano tutto il personale precario, anche dei lavoratori del ruolo tecnico inspiegabilmente trascurati dal decreto Milleproroghe". La Fials chiede inoltre "direttive unitarie ai commissari straordinari della aziende sanitarie per evitare licenziamenti di precari. È assurdo e paradossale - spiega il sindacato - che molti direttori generali decidano autonomamente di licenziare i lavoratori precarie e bandire contestualmente i concorsi per l'assunzione di personale esterno per gli stessi profili professionali dei licenziati".

Quindi la Fials ritiene urgente "la riforma del Servizio di Emergenza-urgenza Seus 118, il cui organico è fermo da oltre 15 anni. Occorre bandire i concorsi per la sostituzione di oltre 200 lavoratori cessati dal servizio e mettere mano alla nuova dotazione organica al fine di evitare il collasso dell'azienda che tutta Italia ci invidia".