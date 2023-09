In piazza contro sfratti e sgomberi, manifestano le famiglie di corso Pisani: "La casa è un diritto"

Circa un centinaio di persone hanno preso parte questa mattina al presidio indetto davanti la prefettura da Usb- Asia e Officina del Popolo per manifestare contro le ordinanze di sgombero che porteranno migliaia di famiglie a restare per strada, già a partire dai prossimi mesi.

La richiesta delle famiglie e dei manifestanti era avere delle risposte chiare e dopo due ore di presidio. "Una delegazione ha ottenuto un incontro con il viceprefetto - si legge in una sigla inviata dalle sigle presenti -. In piazza, tra le questioni più calde, c'era sicuramente quella relativa alle 30 famiglie in corso Pisani, che hanno ricevuto un'ordinanza di sgombero che intima loro il rilascio spontaneo dell'immobile entro questo settembre, pena sgombero coatto".

Al termine dell'incontro Gabriele Rizzo, sindacalista di Asia Usb, ha dichiarato: "Da anni ormai, l'emergenza abitativa peggiora nella nostra città: aumento del costo degli affitti, inadempienze nello scorrimento delle graduatorie comunali e regionali per l'assegnazione di case, aumento delle pretese dei proprietari sulle garanzie reddituali, abbandono del patrimonio immobiliare; tutti fenomeni aggravati dall'ulteriore turistificazione selvaggia del centro storico, anche mediante l'opera di multinazionali degli affitti brevi. Le case in questa città sono sufficienti per coprire il bisogno abitativo di coloro che hanno diritto a un'assegnazione, non c'è bisogno di grandi opere".

Il tema coinvolge molte famiglie, ma l'accento è stato posto in particolarmente per quelle di corso Pisani. "Delle tantissime persone interessate e vessate da queste dinamiche economiche di continua privatizzazione del patrimonio immobiliare - prosegue Rizzo - migliaia in questa città hanno dovuto risolvere in autonomia il proprio stato di necessità occupando immobili abbandonati, riqualificandoli in case. È il caso delle famiglie di corso Pisani, occupanti per necessità degli immobili dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati e che stamattina erano in presidio in prefettura. Abbiamo chiesto con determinazione una sospensione delle ordinanze di sgombero ricevute a maggio per poter procedere a sanatorie o assegnazioni di case popolari o locazioni proporzionate al reddito. Evidentemente, non c'è alcun bisogno di procedere con la forza dei manganelli. Continueremo nelle prossime settimane a scendere in piazza finché non avremo risposte concrete".