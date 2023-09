Sferracavallo in piazza dopo l'estate nera: "Bagni vietati, incendi e rifiuti"

Sono scesi nella piazza di Sferracavallo oggi, con la maglietta nera in segno di lutto e la molletta al naso per il cattivo odore che c’è nella borgata non solo per i continui sversamenti di liquami nel tratto di mare dell'Area marina protetta di Capo Gallo e Isola delle Femmine conosciuto come "Gli scivoli".

Alla manifestazione "Un mare da salvare" organizzata dal comitato cittadino permanente Sferracavallo e dal comitato cittadino Il mare di Sferracavallo, in collaborazione con l'Associazione Ciavolando, il Circolo Legambiente Mesogeo, la Lipu - Lega italiana protezione uccelli, l’Oipa Italia - Organizzazione internazionale protezione animali, Plastic Free, il Wwf Sicilia Nord e con l’adesione di Associazione Ecologia Politica Palermo e Laboratorio Sociale Arenella e l'Associazione Culturale Su la testa di Cusano Milanino (Milano), hanno partecipato anche il Circolo Velico Sferracavallo, l’Osservatorio Permanente sui disastri ambientali Palermo e il gruppo Sferracavallo Antica Borgata.

"Siamo scesi in piazza vestiti di nero - spiega il comitato cittadino Il mare di Sferracavallo - perché siamo a lutto. Quest’anno Sferracavallo ha subito un duro colpo, ha perso la madre e il padre: la nostra montagna a causa degli incendi e il nostro mare dove ancora oggi persiste in un tratto della costa il divieto di balneazione. Anche la molletta al naso è un gesto simbolico per sottolineare il cattivo odore che c’è nella borgata anche a causa dell’immondizia. La stagione estiva è ormai conclusa e ancora non ci sono state risposte concrete da parte degli enti preposti sui motivi reali dell’inquinamento. L’unica cosa certa è che il danno enorme che c’è stato all'ambiente, alla fauna ittica e alla salute dei cittadini che abitano e frequentano la borgata, alle tante attività commerciali e ai turisti è stato davvero enorme. Questa è solo una delle prime manifestazioni che ci vedrà in prima linea per rilanciare Sferracavallo e le sue bellezze troppo spesso mortificate e deturpate".