"Intollerabile gestione privatistica": protesta davanti all'Agenzia beni confiscati, interviene la Digos

Hanno “sanzionato” l’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati, accusata di gestire “in maniera privatistica un ente pubblico che amministra un patrimonio della collettività” e di non tenere in considerazione le difficoltà delle persone, definendo gli immobili “cespiti” o “asset aziendali” da mettere a reddito. Un gruppo di manifestanti coordinati dal sindacato Asia Usb ha protestato due giorni fa davanti alla sede dell’Anbsc di via Vann’Antò denunciando l’inerzia dell’ente, della Prefettura e del Comune. Durante il picchetto sono stati affissi diversi striscioni e sono intervenuti gli agenti di polizia della Digos che ora indagano sulla vicenda.

"Una gestione privatistica di un ente pubblico non è tollerabile Gli immobili abbandonati - dicono i sindacalisti - e che sono stati occupati da più di 10 anni da famiglie con diritto ad un assegnazione, inserite in graduatorie che non scorrono mai, li definisce "cespiti", asset aziendali, e ne rivendica la riappropriazione tramite sgombero coatto. Questo è accaduto nel quartiere Uditore, in corso Pisani, nella zona di Partanna e in centinaia di immobili di proprietà dell’Agenzia nazionale”. I sindacalisti accusano le istituzioni di ignorare il problema e chiedono il coinvolgimento del Comune, della Prefettura e delle parti sociali per risolvere la questione.

"Lo diciamo chiaramente: da questa situazione - si legge in una nota - non ne usciamo con uno sgombero, ma abbiamo bisogno di percorsi di sanatoria e di assegnazione delle case popolari. Fino ad allora una tale gestione dei beni della collettività ci farà ripresentare ancora le dinamiche che si sono presentate con il caso Saguto. Adesso è il momento di scegliere quale antimafia vogliamo per questa città: una parassitaria e speculare alla borghesia mafiosa o una che punti allo sviluppo di questa società palermitana?".

"Ci risulta che siano stati programmati diversi sgomberi. Nelle scorse settimane - spiega Gabriele Rizzo, di Asia Usb - sono arrivate le ordinanze che concedono 120 prima di procedere con la forza. L’unica soluzione adottata sinora è quella del contributo sul canone tramite l’Agenzia sociale, ma oggi è sempre più difficile convincere i proprietari di immobili ad affittare una casa nonostante le garanzie sul pagamento dell’intera annualità. E questo probabilmente ha inciso sul problema portando, recentemente, a nuove occupazioni di immobili di proprietà del Comune o dell’Agenzia nazionale".