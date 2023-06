Carceri, agenti aggrediti e poca sicurezza: scioperano gli agenti della penitenziaria

Organici allo stremo, piazza di spaccio nelle carceri, continue aggressioni agli agenti, turni di lavoro massacranti, circolari che spuntano come funghi, mancanza di sicurezza: la situazione nelle carceri è sempre più difficile e per questo sabato mattina la Confederazione sindacati penitenziari (Con.Si.Pe) scenderà in piazza a Palermo per manifestare.

La Confederazione sindacati penitenziari sarà in piazza sabato 10 giugno dalle ore 10 dinanzi all’ingresso del Provveditorato regionale per la Sicilia, in viale Regione Siciliana Sud Est 1555. Parteciperanno centinaia di agenti provenienti dagli istituti della Regione.