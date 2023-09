Nuovo corteo contro stupri e violenze: parteciperà anche la Cgil Palermo

La Cgil Palermo e il suo coordinamento donne parteciperemo il 9 settembre alle 17.30 a piazza Bellini all'iniziativa "Ti rissi no" indetta da Non Una di Meno per manifestare il nostro no contro ogni forma di violenza di genere. “Assistiamo ad una recrudescenza del fenomeno, senza che però vi siano segnali forti da parte delle istituzioni che mirino a porre fine a femminicidi, violenze e molestie di cui sono vittime le donne - dichiara la Cgil Palermo -. Quello che è successo nei giorni scorsi a Palermo non può essere considerato e relegato a un episodio da affidare solo al sistema giudiziario. Serve una rivoluzione culturale, substrato su cui costruire tutti gli altri interventi. Di fronte a tutto quello che ci accade attorno, non ci si può fermare allo sgomento effimero, non possiamo rimanere silenti ed è per questo che ci saremo”.