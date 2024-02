Giornalisti in piazza per la libertà di stampa: "No alla legge bavaglio"

Giornalisti siciliani in piazza davanti al Teatro Massimo per dire "no" alle norme che puntano a mettere il bavaglio ai cronisti e per rilanciare temi fondamentali come il contrasto a fake news e precariato. Ad animare la mattinata un flash mob, con una simbolica lettura dei giornali sulle note musicali di Jovanotti, e una serie di interventi a difesa della libertà di stampa, per una informazione indipendente che è garanzia di diritti e di democrazia.

Una manifestazione, organizzata con la convocazione di un consiglio regionale straordinario dall'Associazione siciliana della stampa, con la Federazione nazionale della stampa che ha promosso iniziative sui territori, e con l'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Coinvolte anche le maggiori sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, rappresentanti del mondo delle associazioni e della cultura.

"Non siamo qui per difendere la categoria dei giornalisti - ha detto il segretario regionale di Assostampa Sicilia, Giuseppe Rizzuto - ma perché una serie di norme che si stanno per attuare nel nostro Paese limitano l'attività dei cronisti sul campo, soprattutto quelli che si occupano di nera e giudiziaria, e non permetteranno ai cittadini di essere informati sulle inchieste in corso".

Presenti, anche i vicesegretari Roberto Leone e Concetto Mannisi e la presidente del consiglio regionale di Assostampa Tiziana Tavella, il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Roberto Gueli, i direttori dei principali quotidiani on line e cartacei dell'Isola, i rappresentanti dei Comitati di redazione e delle segreterie provinciali dell'Assostampa. "Siamo preoccupati - ha aggiunto Rizzuto - perché viene lesa la libertà di informazione. Siamo andati più volti a manifestare nelle sedi politiche, lo abbiamo fatto in altre forme, con i mezzi di comunicazione. Riteniamo che sia giusto essere presenti anche nelle piazze, perché è in ballo una libertà che appartiene a tutti".

All'iniziativa sono intervenuti, fra gli altri, anche l'attore Salvo Piparo e la drammaturga Lina Prosa. "E' stato importante anche avere le testimonianze dei cronisti colpiti da querele temerarie, colleghi che assieme al sindacato lavorano per sensibilizzare i cittadini sul problema delle querele bavaglio", ha evidenziato Tiziana Tavella nel corso della riunione straordinaria del Consiglio regionale del sindacato convocata in concomitanza con la manifestazione. "È stata l'occasione - ha aggiunto - per coinvolgere la gente che in questo momento legittimante si domanda cosa significhi il bavaglio alla stampa".