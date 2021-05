Guardie ambientali, avanzamento di grado per l'avvocato Giovanni Albanese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 29 maggio, si è svolta la manifestazione presso la meravigliosa location di Villa Malfitano a Palermo per l'avanzamento di grado dell' Avvocato Giovanni Albanese del Foro di Palermo a Generale di Divisione in occasione del nuovo incarico presso le Guardie Ambientali Comando Italia a Vicecomandante Nazionale; un nutrito numero di Ufficiali Sottufficiali e Guardie, nonchè del Comandante Nazionale Gen.C. A. Roberto Valentino e di pubblico interessato sono state ospitate gentilmente dalla Dott.ssa Carollo, già Direttrice della suddetta Villa e Segretario Generale della Fondazione Whitaker, la stessa è stata nominata socio onorario GACI, con la Fondazione è stato avviato un rapporto di collaborazione per la vigilanza ambientale che porterà ulteriore lustro al nostro Ente; alla manifestazione appartenenti alle forze di Polizia e Militari anche il nostro socio onorario Eroe di Guerra e reduce della Strage di Nassirya il Mar. Capo dei Carabinieri Benedetto Salvino al quale siamo onorati averlo tra di noi con il Grado di Tenente, contemporaneamente sono stati presentati i componenti dei Propri Viri eletti insieme al Ten .Salvino anche L'avv. Antonina FAZIO e Avv. Guglielmo CONIGLIARO ai quali si augura Buon Lavoro.

Il Comandante Nazionale GACI Gen. C.A. Roberto VALENTINO