Corteo contro la guerra, manifestanti anche davanti alla Leonardo Spa di via Villagrazia

Centinaia i partecipanti alla manifestazione contro la guerra indetta a due anni dallo scoppio del conflitto russo-ucraino. Tante bandiere palestinesi in piazza Guadagna al corteo indetto dalle realtà antimilitariste palermitane, contro il genocidio in corso.

La manifestazione è partita verso la sede della Leonardo Spa, in via Villagrazia. Fantocci insanguinati rappresentano le vittime palestinesi a causa dell'offensiva dell'esercito israeliano. "Palestina: 28.586 morti, 68.291 feriti. Per voi solo costi di produzione", questo lo striscione appeso sulla facciata della Leonardo in via Villagrazia, azienda a partecipazione statale, leader mondiale degli armamenti e delle tecnologie militari, i cui elicotteri sono utilizzati dal governo Netanyahu su Gaza.

"Mentre gli appelli al cessate il fuoco ci sembrano delle mere dichiarazioni di principio da parte delle cancellerie internazionali; in questo momento gli unici sforzi sono rivolti ad incrementare le criticità belliche ed introdurre nella società europea forme di controllo e repressione sempre più autoritarie puntando ad una militarizzazione della vita quotidiana" si legge in una nota dell'Assemblea no guerra.

''Gli eventi del 7 ottobre, con la conseguente carneficina sistematica del popolo palestinese, aprono anch’essi una riflessione verso chi, da entrambe le parti, scende nelle piazze a manifestare contro l’uso della violenza. Siamo solidali con la lotta del popolo palestinese e solidali con chi, dentro lo stato di Israele, rifiuta la logica del massacro, in particolare i militari israeliani che si rifiutano di uccidere civili inermi. La guerra non è lontana da casa nostra. Il territorio siciliano da diversi anni si trova al centro di numerose operazioni militari. Le basi presenti nel territorio isolano, Birgi, Sigonella e il Muos di Niscemi, solo per citarne alcune, partecipano attivamente al conflitto bellico in atto, con spostamenti di aerei e comunicazioni satellitari militari ad uso statunitense ed israeliano. Alla luce di ciò diventa sempre più importante sostenere la lotta di chi si oppone alla guerra nei campi di battaglia praticando la diserzione e il sabotaggio. Per tutto questo abbiamo manifestato alla Leonardo Spa di Palermo", si conclude la nota.