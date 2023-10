Albergheria, in corteo per dire "no a guerra e bombe": oltre centro bimbi in strada

Per tutto il tempo sono stati accompagnati dal vento che soffiava e spegneva di continuo le loro fiaccole, oltre duecento, portate in giro per l'Albergheria, fino alla Cattedrale, insieme a un messaggio: "Fermate tutte le guerre, i bambini hanno diritto di vivere il mondo nella pace". E' stata un'iniziativa molto partecipata quella organizzata ieri dalla parrocchia di San Giuseppe Cafasso e dall'ospedale pediatrico Di Cristina che hanno radunato adulti e bambini, senza vessilli né connotazioni politiche, per sfilare lungo le strade del quartiere e manifestare per una causa condivisa da tutti. Anche dai piccoli pazienti dell’ospedale dei bambini che hanno realizzato un video per essere presenti.

Il punto di raccolta è stato la strada che collega proprio la parrocchia e l'ospedale pediatrico. "E' stata una manifestazione molto semplice e sentita in favore della pace. Nella nostra chiesa - spiega padre Massimiliano - è stato proiettato un video, con la colonna sonora Pacem in terris di Marco Frisina, che mostrava immagini di guerra, quelle che vediamo tutti i giorni da troppo tempo. Qualcuno ha preferito non guardare, qualcun altro ha chiesto perché quei bambini non fossero liberi di giocare felici. Credo che la pace debba partire da noi stessi e dal rispetto degli altri. Noi tutti abbiamo il dovere di salvaguardare i più piccoli perché possano vivere la loro età, facendo e dicendo cose da bambini". conclude padre Massimiliano.

Dopo il filmato i partecipanti sono tornati in strada e insieme hanno attraversato l'Albergheria, destando la curiosità dell'intero quartiere che a suo modo ha partecipato emotivamente al corteo giunto in Cattedrale. "E' stato un momento molto bello in cui i bambini - spiega Desiree Farinella, dirigente sanitario del Di Cristina - hanno avuto la possibilità di parlare al microfono ed esprimere i loro pensieri sulla guerra. Anche i nostri pazienti hanno voluto farlo con dei video grazie al supporto delle insegnanti che qui da noi li seguono nelle attività. Come ospedale pediatrico, di fronte non a questa ma a tutte le guerre, non potevamo restare in silenzio perché tutti i bambini del mondo hanno diritto ancora più degli adulti a vivere in pace".