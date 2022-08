Gli animalisti replicano alla questura: "La polizia non ci ha tutelato, costretti a rinunciare alla manifestazione"

Gli animalisti contestano la gestione dell'ordine pubblico da parte della polizia in occasione della manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere mercoledì scorso a piazza Verdi contro le carrozze trainate dai cavalli.

Lo fanno con una lettera che Enrico Rizzi - influencer nel campo dei diritti degli animali, nonché promotore della manifestazione - ha inviato stamattina direttamente al questore Leopoldo Laricchia. Già ieri, dopo la nota diffusa dalla questura in cui si dava notizia della segnalazione alla procura dei promotori della contromanifestazione, le associazione animaliste avevano definito "discutibile la condotta delle forze dell’ordine", in quanto la polizia non li avrebbe tutelati dall'ira dei cocchieri.

Durissime le parole di Rizzi, che bolla come "spettacolo indegno" quanto avvenuto davanti al Teatro Massimo: "La piazza - scrive al questore e per conoscenza anche al sindaco - è stata invasa abusivamente da persone che inneggiavano alla violenza e i suoi uomini sono rimasti con le braccia conserte mentre volavano insulti e minacce nei miei confronti. La questura ha sempre disposto l’allontanamento immediato di chi non fosse autorizzato a manifestare. A Palermo tutto questo non è avvenuto".

Rizzi annuncia di aver depositato una denuncia querela in Procura: "Mi auguro - continua nella sua lettera - che sia fatta luce su ciò che la polizia ha fatto e non ha fatto, se davvero sono stati identificati e denunciati per manifestazione non autorizzata i signori che hanno abusivamente occupato la piazza dove avevo il diritto di manifestare in piena sicurezza ed ero l'unico autorizzato a farlo. Ad oggi continuo a chiedermi per quale ragione quei facinorosi non siano stati immediatamente allontanati dalla piazza, mentre io sono stato di fatto lasciato solo in macchina. Non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere se 'da solo' mi fossi avvicinato a quella piazza o se qualcuno di quei soggetti mi avesse 'incrociato' magari all'angolo della strada, dove ovviamente non c'era alcun poliziotto. Sono indignato ed amareggiato: la polizia non si è preoccupata minimamente di tutelare la mia incolumità".

Rizzi torna infine sulle condizioni degli animali: "Ho avuto modo di 'visitare' i profili social dei soggetti coinvolti; ma lei sa - domanda al questore - dove e come vivono quei cavalli? Le basterà vedere le foto e i video pubblicati per rendersi conto che i poveri animali vivono dentro stalle abusive nel pieno spregio delle norme vigenti a tutela degli animali".

Ieri la questura aveva precisato in un comunicato stampa di "aver garantito le condizioni del libero esercizio di riunione e della manifestazione di pensiero", ma gli organizzatori "invece hanno optato per il non svolgimento". Le associazioni animaliste replicano così: "Il diritto di manifestare in piazza, sancito dalla nostra Costituzione all'art. 21, di fatto è stato impedito dalle urla minacciose dei vetturini sebbene si fosse chiesto alle forze dell’ordine di fare allontanare queste individui che turbavano ciò che le associazioni animaliste palermitane riescono a fare da sempre in maniera pacifica".

"Le associazioni non 'hanno optato per il non svolgimento della manifestazione', ma sono state costrette a causa del protrarsi della protesta dei vetturini contro Enrico Rizzi, di fatto ci si è trovati davanti un gruppo di manifestanti abusivi con tanto di megafono che inveivano contro l’influencer. Discutibile, a parer nostro, la condotta delle forze dell’ordine che cercavano di contenere la condotta abusiva e a tratti violenta, costituendo una barriera piuttosto che intimargli si allontanarsi dal luogo della manifestazione. Abbiamo scelto di abbandonare il sit in in maniera serena e pacifica per non scendere ai livelli di bassa lega noti al pubblico poiché documentati dai video che circolano sul web".