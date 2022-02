VIDEO | Agricoltori e allevatori in piazza contro "la guerra dei prezzi": "Settore in sofferenza, siamo allo stremo"

Sit in della Codiretti davanti alla Prefettura - in una manifestazione a carattere regionale - per chiedere aiuti concreti per affrontare l'aumento dei costi di produzione. "Il latte non è acqua. Energia e gasolio sono alle stelle. Lo Stato ci aiuti"