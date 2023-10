Azione scende in campo per difendere la sanità pubblica: manifestazione in piazza Castelnuovo

Azione scende in piazza e chiama alla mobilitazione tutti i cittadini per difendere la sanità pubblica. Una manifestazione si terrà domani mattina (domenica 8 ottobre) alle 10.30 in piazza Castelnuovo. Ad annuciarlo è il consigliere comunale del parito di Calenda, Fabrizio Ferrandelli.

"Il 7,8% degli italiani rinuncia alle visite mediche - si legge in una nota - sempre meno soldi alla sanità, con una spesa in rapporto al Pil destinata a scendere ancora se non si interviene subito. Ecco perché dobbiamo recuperare 10 milioni di prestazioni che il pubblico non riesce a gestire, adeguare gli stipendi dei medici ospedalieri alla media Ocse, assumere i 14.500 medici ospedalieri attualmente mancanti, adeguare gli stipendi degli infermieri alla media Ocse, assumere i 63 mila infermieri attualmente mancanti. Dobbiamo ribadire ancora con più forza che il diritto alla salute pubblica deve ritornare a essere una priorità".