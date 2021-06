Manifestazione dell'Assostampa davanti alla Prefettura, Lentini: "Vicini ai giornalisti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo al fianco dei giornalisti siciliani che oggi hanno dato vita ad una protesta davanti la sede della Prefettura di Palermo” afferma il capogruppo dei Popolari ed Autonomisti all’Ars Salvatore Lentini. “Da rappresentanti della Regione Siciliana abbiamo anche noi il dovere di combattere contro il precariato dilagante che mortifica una professione fondamentale per la nostra democrazia. La Regione ha già mostrato attenzione nei confronti del settore dell’editoria con i recenti contributi assegnati attraverso l’Irfis, ma non basta. Occorrono interventi più precisi e mirati a sostegno dei lavoratori, in particolare dei giornalisti precari. Per questo ritengo che l’intero Parlamento siciliano debba sostenere le proposte formulate dall’Associazione Siciliana della Stampa. I giornalisti siciliani non chiedono la luna, ma formulano richieste di assoluto buon senso che abbiamo il dovere non solo di ascoltare, ma di accompagnare in un iter legislativo che impegni il Governo nazionale e quello regionale, per quanto di sua competenza – prosegue il deputato regionale del Movimento Nuova Autonomia Salvatore Lentini, che infine aggiunge – La richiesta di incentivi per le assunzioni, l’introduzione di un tour over per i prepensionamenti, l’attuazione della legge sull’equo compenso, l’abolizione del co.co.co., la lotta contro le querele bavaglio non rappresentano solo riforme a costo zero ma sono soprattutto elementi di civiltà che qualificano il grado di democrazia di un Paese”.