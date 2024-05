Aquiloni al Foro Italico per il cessate il fuoco a Gaza e contro tutte le guerre

La Cgil Palermo aderisce all'iniziativa "Aquiloni e parole per il cessate il fuoco" che si terrà domani (mercoledì 15 maggio) alle 17, al lungomare Arafat al Foro Italico. L'evento è organizzato dal Coordinamento Palestina nel cuore Sicilia nella ricorrenza della Nakba Palestinese del 1948.

"Chiediamo con fermezza che cessi il genocidio a Gaza e che la pace ritorni in tutti i territori in guerra – dichiarano il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo e la segretaria Bijou Nzirirane – ormai sfiora i 35 mila morti il tragico bilancio che arriva dalla Striscia di Gaza. Un messaggio che estendiamo con empatia e solidarietà a chi vive situazioni di estremo disagio, dai territori dell'Afghanistan al Sahel, passando per il Corno d'Africa fino alla Siria. Pace e dialogo subito, pace e diritti umani. No alle tantissime guerre dimenticate".

Oltre alla Cgil Palermo hanno aderito Amnesty International, Anpi, Arci, Schierarsi, Assopace Palestina, Booq – Ciclofficina, Centro diaconale La Noce, Ciss, Comenuovo Market, Dudi libreria per bambinə e ragazzə, Ecomuseo del Mare Memoria Viva, Edizioni Precarie, Emmaus-Palermo, Labdac, Laboratorio Andrea Ballarò, Laici comboniani-La Zattera, Le Giuggiole, Le Radici Del Sindacato, Libera, Moltivolti, Piccolo Teatro Patafisico, Potere al Popolo, Radici. Piccolo Museo della Natura, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Voci nel Silenzio.