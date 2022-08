Braccio di ferro animalisti-gnuri, la questura: "Segnalati alla Procura i promotori della contromanifestazione"

La polizia ha segnalato alla Procura i promotori della contromanifestazione dei cocchieri che si è svolta due giorni fa a piazza Verdi, dove era stata programmata una raccolta firme degli animalisti per chiedere lo stop alle carrozze trainate da cavalli. Lo ha reso noto la questura, precisando di "aver garantito le condizioni del libero esercizio di riunione e della manifestazione di pensiero. Tale possibilità è stata rappresentata agli organizzatori (una serie di sigle del mondo animalista, ndr) che invece hanno optato per il non svolgimento".

Il braccio di ferro tra 'gnuri e animalisti è ancora in corso. E resta nel mirino l'attivista Enrico Rizzi, costretto a disertare la manifestazione di mercoledì per paura di essere aggredito. Pericolo che ci sarebbe ancora secondo l'animalista Giusy Caldo: "Da giorni - ha scritto su Facebook - Enrico riceve messaggi minatori in privato per la manifestazione contro le carrozze organizzata a piazza Verdi. Ovviamente è stata formalizzata una denuncia. Ma questo è ciò che viviamo. Detto questo, mi auguro che la mentalità di ogni palermitano cambi, perché purtroppo sembra che non ci siano speranze".

Giusy Caldo si è rivolta anche agli operatori turistici e alle istituzioni: "Albergatori, ristoratori, negozianti, guide turistiche boicottate anche voi questa pratica medievale, parlate anche voi di sofferenza animale. Spero inoltre che Comune, Regione e forze dell'ordine prendano posizione forte".

Dall'altro lato ci sono in cocchieri, che non intendono arretrare di un millimetro: "Non cambieremo lavoro, è la nostra tradizione. Abolire le carrozze trinate dai cavalli sarebbe come togliere le gondole a Venezia".