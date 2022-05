Asp autorizza la fornitura di assorbenti e traverse, dopo quasi due mesi invalida aspetta ancora la consegna

Dal 17 marzo il suo piano terapeutico è stato rinnovato, la nuova fornitura di assorbenti e traverse è stata autorizzata dall'Asp ma ad oggi, 5 maggio, non è ancora stata consegnata.

Così l'utente che ne avrebbe diritto perchè invalido al 75 per cento, che usufruisce del servizio fornito dall'Asp dal 2007, è stata costretto ad acquistarli. "Circa 20 giorni fa li ho comprati - racconta una 67enne a PalermoToday - ed è la prima volta che accade in tutti questi anni".

Dopo un mese e mezzo dal via libera dell'azienda sanitaria provinciale, la Santex, ditta che ha vinto la gara d'appalto per gestire il servizio, nonostante le numerose sollecitazioni non ha provveduto a portare a termine la fornitura dei presidi.