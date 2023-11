L'omicidio di Roberta Siragusa, la mamma della 17enne: "Fatta giustizia ma anche noi viviamo un ergastolo"

"I giudici hanno capito che questa mattanza solo con pene severe la possiamo debellare. Ed io sono contenta per te e per tutte le altre vittime come te. Stop alla violenza sulle donne. Basta famiglie all'ergastolo per un povero uomo che uomo non è". A scriverlo su Facebook è Iana Brancato, mamma di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa a Caccamo nella notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato l'ergastolo per Pietro Morreale, l'ex fidanzato della ragazza.

"Bastava solo che lui quella maledetta sera ti riaccompagnasse a casa sana e vegeta. Ognuno per la sua via. Oggi saremmo tutti più sereni e felici", scrive ancora la mamma in un post dedicato alla figlia Roberta e a "tutte le vittime come te".

"Oggi i numeri di femminicidio non si possono più contare", dice ancora Iana Brancato, che ribadisce: "L'amore non è possesso, non è violenza, non uccide, non umilia. L'amore non ti tappa la bocca come ha fatto Pietro Morreale". "Sai Ro' anche da lontano stasera voglio parlare un pochino con te, tanto lo so che mi senti e che mi ascolti - scrive la mamma di Roberta in un altro post -. Quel 24 gennaio, quando ho trovato il tuo lettino vuoto mi sono sentita crollare il mondo addosso! Poche ore dopo quando è venuta fuori la tua verità per me, papà e Dario è iniziato il calvario del nostro grande dolore! Il nostro ergastolo - dice mamma Iana -. Da lì ho iniziato a pregare per te. Abbiamo pensato sin da subito che volevamo giustizia per te. Non è stato facile accettarlo, ma dovevamo combattere per te e per tutte le donne vittime come te! Adesso siamo arrivati grazie ai carabinieri, alla tua grande testimonianza sull'autopsia - il tuo corpicino ha parlato tanto -, al Ris che in modo scrupoloso ha portato avanti tutti i segni della tua brutta violenza. Un immenso grazie va ai nostri grandi avvocati Sergio Burgio, Giovanni Castronovo, Giuseppe Canzone, Simona Lo Verde che ci hanno creduto e ci abbiamo creduto fino alla fine! Finalmente giustizia è stata fatta per te".

fonte Adnkronos