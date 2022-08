Mamma perde la figlia in spiaggia, bambina ritrovata dagli agenti in bici dopo momenti di panico

Per la festa del santissimo Salvatore a Cefalù la polizia ha rafforzato la presenza degli agenti con il nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo. I tradizionali festeggiamenti in onore del santo si sono svolti sotto gli occhi di decine di migliaia di fedeli e curiosi.

Gli agenti, così, per qualche giorno, al loro consueto e quotidiano itinerario cittadino hanno aggiunto, muovendosi agilmente a bordo di biciclette con le insegne della polizia di Stato, le caratteristiche viuzze del centro storico di Cefalù e del lungomare, "garantendo a cittadini e visitatori di vivere in maggiore sicurezza i giorni di festa e, instaurando un contatto diretto, immediato e ravvicinato con la gente, hanno offerto un efficiente servizio alla collettività", dicono dagli uffici di polizia.

Dalla questura fanno poi sapere: "I cittadini di Cefalù, così come i turisti hanno decisamente apprezzato la presenza dei poliziotti in bici, ai quali si sono rivolti con fiducia, come nel caso di una mamma che per qualche attimo aveva perso di vista la piccola figlia in spiaggia. E' stato immediato l’intervento dei poliziotti di quartiere che, in perfetta sinergia operativa con i colleghi del commissariato di Cefalù, hanno battuto l’intero litorale, rassicurando e confortando costantemente la giovane mamma, fortemente preoccupata; la vicenda si è così risolta a lieto fine con il ritrovamento pochi minuti più tardi della bambina e l’affettuoso ringraziamento della mamma ai poliziotti per la loro professionalità e l’altruismo dimostrati". Un'iniziativa che ha ricevuto anche l'apprezzamento del Vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante.