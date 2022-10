Giovane mamma lotta contro un raro tumore, lanciata una raccolta per un farmaco speciale

“Sono una mamma in cerca di aiuto per comprare un farmaco inibitore per mia figlia di soli quarant’anni affetta da leiomiosarcoma”. Comincia così l'appello della signora Teresa Pellitteri, da Palermo, che ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe in aiuto della figlia Silvana, a sua volta madre di una bimba di cinque anni.

“Nel 2018 - racconta - è stata operata d'urgenza per un fibroma all'utero, con una tecnica denominata morcellamento. Purtroppo la diagnosi dell'esame istologico ha rilevato un Leiomiosarcoma uterino, un tumore molto raro. A causa di questa tecnica - aggiunge - le cellule tumorali sono state sparse in tutto l'addome pelvico”.

“Silvana - continua la madre - è stata sottoposta a circa nove interventi ma senza successo, in quanto il tumore si è sempre ripresentato”. “In Francia - prosegue - l’oncologa ha proposto di chiedere l'accesso a un farmaco inibitore, Olaparib, data la presenza di una mutazione genetica. Purtroppo - spiega Teresa - l'AIFA non riconosce ancora questo farmaco”.

“Per noi - conclude - acquistare questo farmaco comporta dei costi molto elevati, per questo stiamo chiedendo aiuto ai nostri amici e conoscenti nella speranza di poter aiutare Silvana”. La raccolta, arrivata a 1.800 euro, è raggiungibile a questo link.